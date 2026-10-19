फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Accused acquitted in 22-year-old case involving adulterated oil and illegal diesel

Ghaziabad News: 22 साल पुराने मिलावटी तेल और अवैध डीजल के मामले में आरोपी बरी

Mon, 19 Oct 2026 02:36 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Accused acquitted in 22-year-old case involving adulterated oil and illegal diesel
गाजियाबाद। मुरादनगर थाना क्षेत्र में मिलावटी मिट्टी के तेल और अवैध डीजल के कारोबार से जुड़े 22 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी सादाब को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष मुकदमे के मूल वादी और विवेचक की गवाही नहीं करा सका। वहीं, छापेमारी में जब्त माल और नमूनों को भी ठोस साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश नहीं किया गया। साक्ष्यों के अभाव और जांच प्रक्रिया में खामियों के चलते अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-एक अमित कुमार की अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केवल सेवानिवृत्त पूर्ति निरीक्षक को मौखिक गवाह के रूप में पेश किया। जिरह के दौरान गवाह ने स्वीकार किया कि दुकान पर छापेमारी और माल सील करने के दौरान किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सील किया गया माल वर्तमान में कहां सुरक्षित रखा गया है। अदालत ने इन खामियों को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि बरामदगी के दौरान स्वतंत्र गवाहों का न होना और जब्त माल को साक्ष्य के रूप में पेश नहीं कर पाना अभियोजन के मामले को कमजोर करता है। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा।
विज्ञापन


22 साल तक चली कानूनी लड़ाई

मामला 21 और 22 अक्तूबर 2004 का है। रावली रोड स्थित चुंगी संख्या-3 के पास एक दुकान पर छापेमारी की गई थी। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि छापेमारी करने वाले पूर्ति अधिकारी के पास घटना के दिन मुरादनगर क्षेत्र का आधिकारिक प्रभार नहीं था। उनके पास सक्षम प्राधिकारी एसडीएम का लिखित आदेश भी नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुरादनगर पुलिस ने इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। हालांकि, लंबी सुनवाई के बाद भी अभियोजन पक्ष आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने आरोपी सादाब को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed