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Ghaziabad News: फर्जी दान पत्र बनाकर बुजुर्ग की जमीन हड़पने का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 02:52 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:52 AM IST
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Accusation of usurping an elderly person's land by creating a forged deed of gift
लोनी। एक बुजुर्ग को पुत्रवधू समेत तीन लोगों ने बहलाकर फर्जी दान पत्र पर अंगूठा लगवाकर कृषि भूमि अपने नाम कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पुत्रवधू मीना समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि महमूदपुर गांव निवासी राजपाल के बेटे प्रदीप कुमार और बहू मीना के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों की सहमति से परिवार न्यायालय में तलाक का वाद दाखिल किया गया था और कृषि भूमि मीना के नाम करने पर सहमति बनी थी। आरोप है कि दो जुलाई 2026 को मीना, उसका भाई विपिन और प्रदीप तीनों बुजुर्ग को लोनी तहसील ले गए। वहां महमूदपुर की जमीन बताकर अफजल नगर सीती और भनैड़ा खुर्द स्थित भूमि के दो अलग-अलग दान पत्रों पर अंगूठा लगवा लिया। बाद में बहू के परिवार न्यायालय में नहीं पहुंचने पर बुजुर्ग को कथित धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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