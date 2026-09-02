Ghaziabad News: नौकरी दिलाने का झांसा देकर होटल में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:42 AM IST
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हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग किशोरी को कुछ युवक नौकरी दिलाने का झांसा देकर सिंभावली स्थित एक होटल में ले गए। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी किशोरी को होटल में ही छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह किशोरी अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर दो नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
किशोरी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी दो युवकों मोशीन व दिलशाद से जान पहचान थी। कुछ दिन पहले दोनों ने उसकी नौकरी लगवाने की बात कही और आरोपियों ने नौकरी दिलवाने के नाम पर उसे झांसे में ले लिया। इसके बाद वह आरोपियों की बातों में आ गई। आरोप है कि 25 अगस्त 2026 को दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर उसे सिंभावली स्थित ड्रीम पैलेस होटल में ले गए। यहां आरोपियों ने उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने व परिजनों को घटना के बारे में बताने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर यहां से फरार हो गए।
वह किसी तरह होटल से अपनी घर पहुंची और अपने चाचा व दादी को आपबीती सुनाई। इसके बाद उसके परिजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे। उसने यहां पुलिस से मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि किशोरी की तहरीर पर मोशीन व दिलशाद व कुछ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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किशोरी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी दो युवकों मोशीन व दिलशाद से जान पहचान थी। कुछ दिन पहले दोनों ने उसकी नौकरी लगवाने की बात कही और आरोपियों ने नौकरी दिलवाने के नाम पर उसे झांसे में ले लिया। इसके बाद वह आरोपियों की बातों में आ गई। आरोप है कि 25 अगस्त 2026 को दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर उसे सिंभावली स्थित ड्रीम पैलेस होटल में ले गए। यहां आरोपियों ने उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने व परिजनों को घटना के बारे में बताने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर यहां से फरार हो गए।
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वह किसी तरह होटल से अपनी घर पहुंची और अपने चाचा व दादी को आपबीती सुनाई। इसके बाद उसके परिजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे। उसने यहां पुलिस से मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि किशोरी की तहरीर पर मोशीन व दिलशाद व कुछ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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