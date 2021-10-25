Ghaziabad News: मारपीट में युवक और उसके ससुर का सिर फोड़ने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:15 AM IST
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लोनी। गीतांजलि विहार की गली नंबर 4 में एक युवक और उसके ससुर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में दोनों घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शिवम ने ब्रजमोहन और उनके दो पुत्रों शिवम व योगेश पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिवम ने लोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि पड़ोसी ब्रजमोहन और उनके पुत्रों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका सिर फट गया। उसके ससुर भी मौजूद थे, हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट कर उनका सिर फोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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शिवम ने ब्रजमोहन और उनके दो पुत्रों शिवम व योगेश पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिवम ने लोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि पड़ोसी ब्रजमोहन और उनके पुत्रों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका सिर फट गया। उसके ससुर भी मौजूद थे, हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट कर उनका सिर फोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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