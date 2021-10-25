Ghaziabad News: मारपीट में युवक और उसके ससुर का सिर फोड़ने का आरोप

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शिवम ने ब्रजमोहन और उनके दो पुत्रों शिवम व योगेश पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिवम ने लोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि पड़ोसी ब्रजमोहन और उनके पुत्रों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका सिर फट गया। उसके ससुर भी मौजूद थे, हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट कर उनका सिर फोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।