Ghaziabad News: प्लॉट का गेट तोड़कर चौकीदारों से मारपीट का आरोप

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गांव गढ़ी जस्सी निवासी सतीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 500 वर्ग गज का यह प्लॉट है, जहां दो चौकीदार तैनात थे। आरोपियों ने प्लॉट का मुख्य गेट और कमरे का शटर तोड़ा। विरोध करने पर चौकीदारों को लात-घूंसों से भी पीटा गया। भीड़ जुटने पर आरोपी सफेद रंग की दो बिना नंबर प्लेट वाली कारों से खरखड़ी गांव की ओर भाग निकले। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विज्ञापन

गांव गढ़ी जस्सी निवासी सतीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 500 वर्ग गज का यह प्लॉट है, जहां दो चौकीदार तैनात थे। आरोपियों ने प्लॉट का मुख्य गेट और कमरे का शटर तोड़ा। विरोध करने पर चौकीदारों को लात-घूंसों से भी पीटा गया। भीड़ जुटने पर आरोपी सफेद रंग की दो बिना नंबर प्लेट वाली कारों से खरखड़ी गांव की ओर भाग निकले। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में खरखड़ी रेलवे अंडरपास के पास एक प्लॉट पर चौकीदारों से मारपीट का आरोप है। 16 अक्तूबर की रात करीब 10:32 बजे 8 से 10 लोगों ने चौकीदारों पर हथियार की बट से हमला किया। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और फरार हो गए।