गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर फफराना कट के समीप सोमवार सुबह विपरीत दिशा से आ रही गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार भिजवाकर यातायात सामान्य कराया।

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दिल्ली स्थित शालीमार बाग के रहने वाले गौरव ने बताया कि वह अपने साथी हिमांशु के साथ सोमवार सुबह कार से हस्तिनापुर जा रहे थे। जैसे ही वह दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित मोदी मंदिर से आगे फफराना कट के समीप पहुंचे तभी विपरीत दिशा से आ रही गन्ने से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।गौरव का आरोप है कि टक्कर मारने वाला ट्रैक्टर बेहद जर्जर अवस्था में था और चालक जर्जर ट्रैक्टर को तेजी से दौड़ा रहा था। उन्होंने शोर भी मचाया मगर चालक ट्रैक्टर को नियंत्रित नहीं कर सका। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया। घायल कार सवार गौरव और हिमांशु को उपचार के लिए गोविंदपुरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया,जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गयाा । एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अभी घटना की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।