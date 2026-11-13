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Ghaziabad News: होटल की छत से एसी-सोलर पैनल चोरी, युवक गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 11:18 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:18 PM IST
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AC units and solar panels stolen from hotel roof; man arrested
मुरादनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर एक होटल की छत से एसी और सोलर पैनल का सामान चोरी करते हुए एक युवक को होटल संचालक ने बृहस्पतिवार को पकड़ लिया। चोरी का सामान भी बरामद हुआ और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
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इसी दौरान उन्होंने छत पर लगे एसी के आउटडोर और इनडोर पाइप समेत अन्य सामान चोरी कर ले जा रहे एक युवक को पकड़ा। पूछताछ में युवक ने अपना नाम आयान उर्फ जुबैर (19) निवासी सरना चौपला क्षेत्र बताया। उसके कब्जे से एसी का पंखा, दो ड्रायर फिल्टर, ऑयल रिसीवर, सोलर पैनल की चार प्लेट, एल्यूमीनियम के तार, कॉपर वायर कनेक्टर, इन्वर्टर बैटरी के तार और एसी के कनेक्टिंग पाइप के 22 टुकड़े बरामद हुए। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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