यूपी: आशू हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दादा और चाचा निकले हत्यारोपी; अज्ञात पर आरोप लगाकर पुलिस को किया गुमराह

यूपी के गाजियाबाद स्थित नंदग्राम क्षेत्र के नूरनगर में अश्वनी उर्फ आशू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के दादा भीम सिंह और चाचा राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार हाशिया और डंडा बरामद कर लिया है।

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पुलिस के अनुसार, पूछताछ में राजेश कुमार ने हत्या की बात स्वीकार की है। उसने बताया कि उसने अपने पिता भीम सिंह के साथ मिलकर धारदार हथियार और डंडे से वार कर अश्वनी उर्फ आशू की हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपियों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। विज्ञापन



पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आशू शराब पीने के लिए अपने दादा भीम सिंह से रुपये मांगता था। रुपये न देने पर वह भीम सिंह को हत्या की धमकी देता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद रहता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच आगे बढ़ा दी है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में राजेश कुमार ने हत्या की बात स्वीकार की है। उसने बताया कि उसने अपने पिता भीम सिंह के साथ मिलकर धारदार हथियार और डंडे से वार कर अश्वनी उर्फ आशू की हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपियों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आशू शराब पीने के लिए अपने दादा भीम सिंह से रुपये मांगता था। रुपये न देने पर वह भीम सिंह को हत्या की धमकी देता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद रहता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच आगे बढ़ा दी है।

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