फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   A swarm of cartoons attacked the children in the society.

Ghaziabad News: सोसायटी में बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला

Thu, 03 Sep 2026 01:52 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
A swarm of cartoons attacked the children in the society.
राजनगर रेजिडेंसी में कुत्तों के काटने से घायल बच्ची। स्रोत: जागरूक पाठक
गाजियाबाद। राजनगर रेजीडेंसी सोसायटी में हाउसकीपिंग स्टाफ के बच्चे पर चार से पांच कुत्तों के झुंड ने हमला कर बच्चे को घायल कर दिया। शोर-शराबा सुनकर सोसायटी के गार्ड ने कुत्तों को भगाया। इसके बाद सोसायटी के अन्य कर्मचारियों की मदद से बच्चे को अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया गया।
विज्ञापन

सोसायटी के मेंटेनेंस हेड हर्ष चौधरी ने बताया कि घटना शाम करीब छह बजे की है। हाउसकीपिंग स्टाफ का आठ साल का बच्चा बाहर घूम रहा था। इसी दौरान चार से पांच कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। बच्चे को कुत्ते घसीटकर बेसमेंट में लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोसायटी का गार्ड मौके पर पहुंचा और डंडे से कुत्तों को भगाया।
विज्ञापन

मौके पर सोसायटी के अन्य लोग भी पहुंच गए। निवासियों और स्टाफ की मदद से बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके बाद चिकित्सकों ने उपचार कर बच्चे को घर भेज दिया। बताया कि सोसायटी में कुत्तों की समस्या की शिकायत कई बार नगर निगम में की जा चुकी है। इसके बावजूद कुत्तों को सोसायटी से नहीं हटाया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार कुत्तों का झुंड लोगों पर हमला कर चुका है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed