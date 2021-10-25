Ghaziabad News: सेल में सामान लेने जा रहे बाइक सवार को रोडवेज बस ने मारी टक्कर

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ब्रिज विहार कॉलोनी निवासी गौरव कुमार बाइक से बुधवार रात पत्नी और बच्चे के साथ एक दुकान में सेल में सामान खरीदने जा रहे थे। बस स्टैंड के पास रोडवेज बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गौरव घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने बस का अगला शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया।