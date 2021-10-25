Ghaziabad News: सेल में सामान लेने जा रहे बाइक सवार को रोडवेज बस ने मारी टक्कर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:00 AM IST
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मुरादनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बुधवार रात बस स्टैंड के पास लगी सेल में सामान लेने जा रहे बाइक सवार युवक को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया।
ब्रिज विहार कॉलोनी निवासी गौरव कुमार बाइक से बुधवार रात पत्नी और बच्चे के साथ एक दुकान में सेल में सामान खरीदने जा रहे थे। बस स्टैंड के पास रोडवेज बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गौरव घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने बस का अगला शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया।
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ब्रिज विहार कॉलोनी निवासी गौरव कुमार बाइक से बुधवार रात पत्नी और बच्चे के साथ एक दुकान में सेल में सामान खरीदने जा रहे थे। बस स्टैंड के पास रोडवेज बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गौरव घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने बस का अगला शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया।
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