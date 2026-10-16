Ghaziabad News: खोड़ा में गंगाजल के लिए निकाली जाएगी एक नवंबर को जन आक्रोश रैली

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खोड़ा। गंगाजल की मांग को लेकर अब खोड़ावासी लामबंद होंगे और एक नवंबर (रविवार) को जन आक्रोश रैली निकालकर अपनी बात रखेंगे। निवासियों का आरोप है कि हर बार चुनाव में वोट के लिए सभी नेता पानी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन दो दशक पानी का स्थाई समाधान नहीं हो पाया है। खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि निवासियों ने एकजुट होकर रैली निकालने का निर्णय लिया है। अब अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। रैली के लिए नेहरू गार्डन गोशाला पर एकत्र होंगे और वहां से रैली साहिल पब्लिक स्कूल, कविता पैलेस, सरस्वती विहार लाल मंदिर और प्रताप विहार होते हुए आगे जाएगी। इसके बाद रैली चमेली देवी स्कूल, प्रताप विहार मेन मार्केट, मंगल बाजार और इंगलवाल चौक से होते हुए आईटीआई पर जाकर समापन होगा।