Ghaziabad News: अमर उजाला के शुभ लाभ महोत्सव में आकर्षक उपहार जीतने का मौका

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गाजियाबाद। दिवाली पर बाजार में काफी रौनक है। खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। खरीदारी के साथ बचत की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए हर साल की तरह इस बार भी अमर उजाला शुभ लाभ महोत्सव का हिस्सा बनकर आकर्षक उपहार जीतने का मौका है। इसके लिए खरीदारी करते समय क्यूआर स्कैन करना होगा। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके मांगी गई जानकारी भरकर लकी ड्रॉ में शामिल हो सकेंगे। क्यूआर कोड अमर उजाला की ओर से शोरूम पर लगाया गया है।दिवाली के बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भाग्यशाली विजेताओं को उपहार दिए जाएंगे। शुभ-लाभ महोत्सव के तहत कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य उपहार जीतने का मौका दिया जा रहा है। दिवाली के शुभ अवसर पर आंबेडकर रोड स्थित ज्वेल्स एंपोरियम ज्वैलर्स शोरूम पर ग्राहकों को गहनों की मेकिंग चार्ज में छूट दी जा रही है। शोरूम के पार्टनर मोहित गोयल ने बताया कि डायमंड के जेवर पर मेकिंग चार्ज में 50 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। वहीं, गोल्ड के गहनों पर मेकिंग चार्ज में छूट चार फीसदी से शुरू है। सिल्वर के हर उत्पाद, ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, टेंपल ज्वेलरी, कुंदन पोलकी, मल्टीपल एक्सक्लूसिव रेंज और डिजाइनें उपलब्ध हैं।यह हैं हमारे सहयोगीज्वेल्स एंपोरियम ज्वैलर्स, मनोहर लाल ज्वेल्स, राधेलाल ज्वैलर्स, जानकी ज्वैलर्स, मनोहर लाल ज्वैलरी, स्वर्ण महल ज्वैलर्स, सिंघल स्वीट्स, बिंदल्स, नमह लिविंग, आनंद फोम एंड हैंडलूम, राधाब्रिज रियल्टी, गुलशन मसाले। मृदा मित्र, विनोद कुकवेयर इस शुभ-लाभ महोत्सव के सहयोगी है।