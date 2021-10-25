फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   A chance to win attractive prizes at Amar Ujalas Shubh Labh Mahotsav

Ghaziabad News: अमर उजाला के शुभ लाभ महोत्सव में आकर्षक उपहार जीतने का मौका

Wed, 04 Nov 2026 12:59 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
A chance to win attractive prizes at Amar Ujalas Shubh Labh Mahotsav

विज्ञापन


गाजियाबाद। दिवाली पर बाजार में काफी रौनक है। खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। खरीदारी के साथ बचत की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए हर साल की तरह इस बार भी अमर उजाला शुभ लाभ महोत्सव का हिस्सा बनकर आकर्षक उपहार जीतने का मौका है। इसके लिए खरीदारी करते समय क्यूआर स्कैन करना होगा। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके मांगी गई जानकारी भरकर लकी ड्रॉ में शामिल हो सकेंगे। क्यूआर कोड अमर उजाला की ओर से शोरूम पर लगाया गया है।



दिवाली के बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भाग्यशाली विजेताओं को उपहार दिए जाएंगे। शुभ-लाभ महोत्सव के तहत कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य उपहार जीतने का मौका दिया जा रहा है। दिवाली के शुभ अवसर पर आंबेडकर रोड स्थित ज्वेल्स एंपोरियम ज्वैलर्स शोरूम पर ग्राहकों को गहनों की मेकिंग चार्ज में छूट दी जा रही है। शोरूम के पार्टनर मोहित गोयल ने बताया कि डायमंड के जेवर पर मेकिंग चार्ज में 50 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। वहीं, गोल्ड के गहनों पर मेकिंग चार्ज में छूट चार फीसदी से शुरू है। सिल्वर के हर उत्पाद, ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, टेंपल ज्वेलरी, कुंदन पोलकी, मल्टीपल एक्सक्लूसिव रेंज और डिजाइनें उपलब्ध हैं।
विज्ञापन




यह हैं हमारे सहयोगी



ज्वेल्स एंपोरियम ज्वैलर्स, मनोहर लाल ज्वेल्स, राधेलाल ज्वैलर्स, जानकी ज्वैलर्स, मनोहर लाल ज्वैलरी, स्वर्ण महल ज्वैलर्स, सिंघल स्वीट्स, बिंदल्स, नमह लिविंग, आनंद फोम एंड हैंडलूम, राधाब्रिज रियल्टी, गुलशन मसाले। मृदा मित्र, विनोद कुकवेयर इस शुभ-लाभ महोत्सव के सहयोगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed