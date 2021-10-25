Ghaziabad News: हापुड़ चुंगी फ्लाईओवर के लिए 300 पेड़ होंगे स्थानांतरित, वन विभाग ने किया सर्वे

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वन विभाग की एनओसी मिलने के बाद पेड़ों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद ग्रैप-3 की पाबंदियां हटने पर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू कराने की तैयारी है। फ्लाईओवर निर्माण के लिए वन विभाग की एनओसी नहीं मिल सकी थी। इसके लिए विभाग की ओर से सर्वे किया जाना बाकी था। जीडीए की ओर से इस संबंध में पत्र भेजे जाने के बाद वन विभाग ने अब क्षेत्र का सर्वे पूरा कर लिया है।प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर आलोक रंजन ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए मिट्टी की जांच कराई जा चुकी है। कार्य के लिए कंपनी का चयन भी हो चुका है। वन विभाग की एनओसी मिलने के बाद पेड़ों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्राधिकरण को इस सप्ताह एनओसी मिलने की उम्मीद है। ग्रैप-3 की पाबंदियां हटने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।