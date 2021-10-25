Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   25 police personnel deployed; only one sub-inspector present at the outpost at the time of the blast

Ghaziabad News: 25 पुलिसकर्मियों की तैनाती, धमाके के वक्त चौकी पर सिर्फ एक दरोगा

Sun, 08 Nov 2026 12:22 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
25 police personnel deployed; only one sub-inspector present at the outpost at the time of the blast
गाजियाबाद। वसुंधरा पुलिस चौकी पर 25 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद धमाके के वक्त वहां महज एक उपनिरीक्षक (दरोगा) की मौजूदगी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चौकी पर आठ उपनिरीक्षक, चार हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल तैनात हैं। इसके बावजूद जब चौकी को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है, तब सुरक्षा और फरियादियों की सुनवाई की जिम्मेदारी एक दरोगा के भरोसे थी। सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मी घटना के वक्त कहां थे?
विज्ञापन

कमिश्नरेट पुलिस की कार्यशैली पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। शाम ढलने के बाद कई थानों और चौकियों पर पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने और पहरे की व्यवस्था कमजोर रहने की शिकायतें सामने आती रही हैं। वसुंधरा चौकी पर धमाके के दौरान पुलिसकर्मियों की गैरमौजूदगी ने एक बार फिर इस व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी है। दूसरी ओर खुफिया तंत्र भी संभावित खतरे का पहले से पता लगाने में नाकाम रहा। चौकी की इमारत की जर्जर हालत ने भी सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विज्ञापन

इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा चौकी पॉश कॉलोनियों वाले इलाके में स्थित है। कमिश्नरेट पुलिस ने क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां 25 पुलिसकर्मियों का स्टाफ तैनात कर रखा है। अधिकारियों का दावा है कि 10 से अधिक पुलिसकर्मी गश्त पर थे, जबकि कुछ फैंटम मोबाइल पर ड्यूटी कर रहे थे। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद चौकी पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

चर्चा है कि घटना के समय कुछ पुलिसकर्मी अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले दुकानदारों से बातचीत में मशगूल थे। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह भी सवाल है कि जब क्षेत्र में पटाखों की अवैध बिक्री की शिकायतें थीं तो पुलिस की निगरानी और कार्रवाई कितनी प्रभावी थी।

----
दिवाली के चलते जिलेभर में विशेष चौकसी बरती जा रही है। ऐसे में चौकी में तैनात अधिकांश पुलिसकर्मी हादसे के दौरान गश्त पर थे। पटाखे बेचने वाले दुकानदारों से बातचीत की चर्चा को लेकर जांच कराई जाएगी। अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-राजकरण नैय्यर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed