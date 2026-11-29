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सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट फॉर नेपाल टेलीकॉम ऑफिसर्स नाम से आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को व्यावसायिक दक्षता के साथ दैनिक जीवन और कार्यस्थल पर उपयोगी कौशल भी सिखाए गए। प्रशिक्षण में बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस, टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप जैसे विषय शामिल रहे। योग और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के माध्यम से मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवनशैली के महत्व की जानकारी भी दी गई।रविवार को आयोजित समापन व वैलिडेशन सत्र में एएलटीटीसी के मुख्य महाप्रबंधक शशांक चंद्र भालेकर, प्रधान महाप्रबंधक पीएन डोहरे और वरिष्ठ महाप्रबंधक (तकनीकी) मोहन सिंह मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रतिभागियों को बधाई दी और भारत-नेपाल के बीच व्यावसायिक सहयोग व संस्थागत संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।नेपाल टेलीकॉम के अधिकारियों ने प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षकों और यहां मिले आतिथ्य की सराहना की। बैच कोऑर्डिनेटर इंजीनियर केके यादव ने प्रशिक्षण को ज्ञान, अनुभव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की साझा यात्रा बताया।प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय शैक्षणिक व सांस्कृतिक भ्रमण भी आयोजित किया गया। उन्होंने आगरा में ताजमहल की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा। मथुरा और वृंदावन में भारतीय धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति को जाना। ऋषिकेश में मां गंगा की आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इसके अलावा एएलटीटीसी के ईआरपी भवन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाली अधिकारियों ने अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की झलक प्रस्तुत की।