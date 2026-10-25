फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   20 people registered at the help desk for interest waivers; 20 lakh [rupees] were deposited.

Ghaziabad News: ब्याजमाफी के लिए हेल्प डेस्क पर 20 लोगों ने कराया पंजीकरण, 20 लाख हुए जमा

Sun, 25 Oct 2026 02:21 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
20 people registered at the help desk for interest waivers; 20 lakh [rupees] were deposited.
गाजियाबाद। राज्य कर विभाग में शुरू की गई ब्याज माफी योजना के तहत शनिवार को 20 लोगों ने लाभ के लिए हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदन किया। इसके साथ ही करीब 20 लाख रुपये जमा कराए गए। अब तक करीब 40 लोगों ने योजना के तहत बकाये में ब्याज पर छूट के लिए आवेदन किया है। राज्य कर विभाग बकायेदारों को ब्याज में छूट दे रहा है।
विज्ञापन

व्यापारियों की मदद के लिए राज्य कर विभाग ने शुक्रवार को परिसर में हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया था। व्यापारियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क पर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। राज्यकर विभाग की अपर आयुक्त ग्रेड वन जोन सेकंड मोनू त्रिपाठी ने बताया कि योजना के तहत ऐसे व्यापारी जिन पर 10 लाख तक का बकाया है, उन्हें बकाया कर जमा करने पर ब्याज में शत-प्रतिशत और 10 लाख से एक करोड़ तक के बकायेदारों को ब्याज में 90 प्रतिशत, एक करोड़ से पांच करोड़ तक के बकाये पर 75 फीसदी की छूट दी जा रही है। वहीं, पांच करोड़ से अधिक के बकाया पर ब्याज 50 प्रतिशत माफ किया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed