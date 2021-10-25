Ghaziabad News: आज से 18 ट्रेनें रद्द, 28 के बदले प्लेटफॉर्म
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:29 AM IST
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गाजियाबाद। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म चार पर जर्जर पटरियों और क्षतिग्रस्त स्लीपरों को बदलने के लिए रेलवे ने 10 दिन का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक लिया है। इसके चलते 25 सितंबर से 4 अक्तूबर तक दिल्ली, नई दिल्ली, साहिबाबाद, मेरठ और मुरादाबाद रूट की 18 लोकल ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी।
रद्द होने वाली ट्रेनों में 64426 नई दिल्ली-गाजियाबाद व 64429 गाजियाबाद-नई दिल्ली, 64437 गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन व 64402 दिल्ली जंक्शन-साहिबाबाद, 64411 साहिबाबाद-नई दिल्ली-दिल्ली जंक्शन, 64408 दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद व 64906 गाजियाबाद-पलवल, 64419 निजामुद्दीन-गाजियाबाद, 64409, 64431, 64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली, 64428, 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद, 64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद, 64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी व 64556 मेरठ सिटी-गाजियाबाद, 64051 पलवल-गाजियाबाद 24 सितंबर से 3 अक्तूबर तक शामिल हैं।
मरम्मत के दौरान 28 लंबी दूरी की ट्रेनों को प्लेटफॉर्म चार के बजाय अन्य प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा। इनमें 12583 डबल डेकर व 15057 गोरखपुर-आनंद विहार को प्लेटफॉर्म तीन, 82501 तेजस व 12419 गोमती को प्लेटफॉर्म पांच और 64425 गाजियाबाद-नई दिल्ली मेमू को प्लेटफॉर्म छह से चलाया जाएगा।
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रद्द होने वाली ट्रेनों में 64426 नई दिल्ली-गाजियाबाद व 64429 गाजियाबाद-नई दिल्ली, 64437 गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन व 64402 दिल्ली जंक्शन-साहिबाबाद, 64411 साहिबाबाद-नई दिल्ली-दिल्ली जंक्शन, 64408 दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद व 64906 गाजियाबाद-पलवल, 64419 निजामुद्दीन-गाजियाबाद, 64409, 64431, 64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली, 64428, 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद, 64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद, 64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी व 64556 मेरठ सिटी-गाजियाबाद, 64051 पलवल-गाजियाबाद 24 सितंबर से 3 अक्तूबर तक शामिल हैं।
विज्ञापन
मरम्मत के दौरान 28 लंबी दूरी की ट्रेनों को प्लेटफॉर्म चार के बजाय अन्य प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा। इनमें 12583 डबल डेकर व 15057 गोरखपुर-आनंद विहार को प्लेटफॉर्म तीन, 82501 तेजस व 12419 गोमती को प्लेटफॉर्म पांच और 64425 गाजियाबाद-नई दिल्ली मेमू को प्लेटफॉर्म छह से चलाया जाएगा।
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