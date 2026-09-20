मुनाफा कमाने का लालच देकर एक करोड़ 10 लाख ऐंठे: इलाज के दौरान बुजुर्ग के आया करीब, डॉक्टर समेत तीन पर एफआईआर

गाजियाबाद में वेव सिटी के तहत हिना कॉलोनी डासना में एक वृद्ध और कम पढ़े-लिखे व्यक्ति से करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये हड़पने का गम्भीर मामला सामने आया है। पीड़ित के बेटे फहीम ने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता फहीम ने बताया कि उनके पिता बुजुर्ग और बीमार हैं, उनके इलाज के लिए डॉ इरशाद निवासी जाकिर कालोनी पिपलैड़ा धौलाना हापुड़ रोजाना घर आता था।

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आरोप है कि कुछ समय बाद इरशाद अपने साथ अमित कुमार और उसकी पत्नी वैशाली मित्तल निवासी पंचवटी कॉलोनी, कोतवाली गाजियाबाद को भी घर लाने लगा। इन तीनों ने मिलकर पीड़ित बुजुर्ग को चावल, लकड़ी और चीनी के कारोबार में बड़े मुनाफे का झांसा दिया। साथ ही राजस्थान की एक राइस मिल के फर्जी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कराकर कहा कि इस मील में उसका कांट्रेक्ट है, इससे होने वाले मुनाफे को समय-समय पर बांटते रहेंगे। झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग तिथियों में कुल मिलाकर लगभग 1.10 करोड़ रुपये आरोपियों को दे दिए। इसमें से 8 लाख रुपये पीड़ित ने अपने बैंक खाते से और 15 लाख रुपये हाजी तय्यब के जरिए अमित के खाते में ट्रांसफर कराए गए थे।रुपये वापस मांगने पर टालमटोल कर रहे हैं, पिछले एक साल से आरोपियों ने एक भी रुपया वापस नहीं लौटाया है। जब भी रुपये मांगे जाते हैं, तो हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है। पीड़ित परिवार के पास इस धोखाधड़ी से जुड़े ऑडियो और वीडियो सबूत भी उपलब्ध हैं। पीड़ित फहीम पुत्र तस्लीम निवासी हिना कॉलोनी डासना वेव सिटी की शिकायत पर पुलिस ने अमित कुमार व इनकी पत्नी वैशाली मित्तल और डॉ. इरशाद अली के खिलाफ षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि पीड़ित फहीम पुत्र तस्लीम की शिकायत के आधार पर आरोपी दम्पति अमित कुमार व वैशाली मित्तल तथा डॉ. इरशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।