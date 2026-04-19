गाजियाबाद: दो गुटों के बीच झड़प के बाद विवेकानंद नगर में पुलिस बल तैनात, स्थानीय स्तर पर जांच शुरू
विवेकानंद कॉलोनी में दो पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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गाजियाबाद के विवेकानंद नगर में दो गुटों के बीच झड़प के बाद पुलिस तैनात की गई है।
#WATCH | Ghaziabad, UP: Police personnel deployed in Vivekanand Nagar following a clash between two groups.
(Visuals from the spot) https://t.co/vDBYimF5xF— ANI (@ANI) November 15, 2026
कवि नगर एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि आज, 15-11-2026 को कवि नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित विवेकानंद कॉलोनी में दो पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी गई है।
#WATCH | Ghaziabad, UP: ACP Kavi Nagar Upasana Pandey says, "Today, on 15-11-2026, a dispute and altercation occurred between two parties in Vivekananda Colony, located within the jurisdiction of the Kavi Nagar police station. The police are currently investigating the matter, and necessary legal action will be taken. Peace and law and order are being maintained at the scene."— ANI (@ANI) November 15, 2026