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गाजियाबाद: दो गुटों के बीच झड़प के बाद विवेकानंद नगर में पुलिस बल तैनात, स्थानीय स्तर पर जांच शुरू

Mon, 16 Nov 2026 12:33 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 12:33 AM IST
सार

विवेकानंद कॉलोनी में दो पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Ghaziabad: Police personnel deployed in Vivekanand Nagar following a clash between two groups.
demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के विवेकानंद नगर में दो गुटों के बीच झड़प के बाद पुलिस तैनात की गई है। 

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कवि नगर एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि आज, 15-11-2026 को कवि नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित विवेकानंद कॉलोनी में दो पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी गई है।
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