योगी सरकार का एलान- विक्रम जोशी के परिवार को देगी 10 लाख की मदद, पत्नी को नौकरी

सार गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की आज सुबह ही मौत हो गई। इन्हें स्कूटी सवार बदमाशों ने सोमवार देर रात गोली मारी थी, जिसके बाद गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। आज सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया, इनकी मौत के बाद अब यह मामला राजनीतिक हो गया है। मौत के बाद जहां विक्रम के साथी पत्रकार अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं और परिवार को सांत्वना दी है। पढ़ें दिनभर के सभी अपडेट्स...

This incident has revealed that 'Gunda raj' is prevailing in Uttar Pradesh. It is clear there is no law and order in the state: Randeep Surjewala, Congress on journalist Vikram Joshi's murder in Ghaziabad pic.twitter.com/DuQ3eE2Jxv



डीएम ने दिए ये आश्वासन

विक्रम जोशी के परिजन और साथी पत्रकार मांग कर रहे हैं कि सरकार विक्रम के बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, विक्रम जोशी की पत्नी को नौकरी, परिवार को आर्थिक मदद और सुरक्षा दे। इस पर डीएम ने इन लोगों से मिलकर सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।



आईजी प्रवीण कुमार पहुंचेंगे यशोदा अस्पताल, पूरे प्रकरण से नाराज हैं सीएम योगी

मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पत्रकार विक्रम जोशी के साथ हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण पर डीजीपी से संज्ञान लेने को कहा है। डीजीपी ने गाजियाबाद पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई गई है।







ममता बनर्जी ने भी जताया शोक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पत्रकार विक्रम जोशी की मौत पर शोक जताया है और कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं निडर पत्रकार विक्रम जोशी की मौत पर शोक व्यक्त करती हूं। उन्हें यूपी में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए मारा गया। देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। आवाजों को दबाया जा रहा है। पत्रकारों को भी बख्शा नहीं जा रहा। स्तब्ध हूं।'

My heartfelt condolences to the family of Vikram Joshi, a fearless journalist who passed away today. He was shot in UP for filing an FIR to book his niece’s molesters. An atmosphere of fear has has been created in the country. Voices being muzzled. Media not spared. Shocking.