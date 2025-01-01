गाजियाबाद: मोदीनगर के गांव में दिल्ली पुलिस के सिपाही ने फंदे से लटककर खुदकुशी की, घटना की जांच में जुटी टीम

भोजपुर के गांव ईसापुर में बृहस्पतिवार रात दिल्ली पुलिस के सिपाही ने फंदें से लटक कर खुदकुशी कर ली। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस को घटना की जानकारी लगी। गांव ईसापुर निवासी 28 वर्षीय मोहित शर्मा दिल्ली पुलिस में सिपाही थे। बृहस्पतिवार को मोहित शर्मा अपने घर आए हुए थे। शाम को परिजनों से बात करने के बाद वह कमरे में चले गए। मगर रात करीब दस बजे तक बाहर नहीं निकले तो परिजन कमरे में गए तो वहां मोहित शर्मा फंदे से लटके मिले।

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परिजन मोहित शर्मा को फंदे से उतार कर मोदीनगर के जीवन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्स्कों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार मोहित शर्मा दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे वर्तमान में उनकी तैनाती कड़कड्डूमा में चल रही थी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी लगी। जांच के लिए पुलिस टीम लगाई गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत कारण स्पष्ट होगा।