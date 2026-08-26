Delhi NCR News: अवैध रूप से रह रही थी घाना की महिला पकड़ी

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नई दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस ने भारत में तय अवधि से अधिक समय से रह रही घाना की 25 वर्षीय महिला को पकड़ा है। पुलिस ने जांच के बाद उसे शाहजादा बाग स्थित हिरासत केंद्र भेज दिया। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया 17 अगस्त को अपराध रोधी प्रकोष्ठ की टीम ने बिंदापुर इलाके में स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। जानकारी के आधार पर टीम ने घाना की महिला को पकड़ा। पूछताछ के दौरान महिला भारत में रहने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। उसे विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष पेश किया गया। वहां से उसे हिरासत केंद्र भेज दिया गया। संवाद