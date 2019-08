दिल्लीः गैंगस्टर नीरज बवाना गिरोह के नौ सदस्य गिरफ्तार, तीन लक्जरी कार बरामद

दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर नीरज बवाना गिरोह के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 लक्जरी कार समेत भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार बरामद किया है।

Delhi: Nine members of gangster Neeraj Bawana gang arrested by Delhi Police. Three luxury cars and substantial amount of arms and ammunition seized.