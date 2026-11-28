Kangra News: शादी समारोह में हवाई फायर करने के दो और आरोपी गिरफ्तार
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 04:03 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 04:03 AM IST
विज्ञापन
जवाली (कांगड़ा)। पुलिस थाना जवाली के तहत एक पैलेस में शादी समारोह के दौरान हवाई फायर करने के मामले में भागे दो आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों की पहचान नीरज चौधरी और विक्रम उर्फ विक्की निवासी दरकाटी के रूप में हुई है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 28 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि, वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल अभी बरामद नहीं हुई है।
इस मामले में पुलिस ने सूजन चौधरी निवासी दरकाटी और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हवाई फायरिंग के दौरान लोगों ने सूजन को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि उसके दोनों साथी भाग गए थे। पुलिस घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस और एक खाली खोल भी बरामद कर चुकी है।
विज्ञापन
घटना बुधवार रात की है, जिसमें बरात में आए युवकों पर हर्ष फायरिंग करने के आरोप लगे है। एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि पैलेस संचालक की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। मामले में इस्तेमाल पिस्तौल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
आरोपियों की पहचान नीरज चौधरी और विक्रम उर्फ विक्की निवासी दरकाटी के रूप में हुई है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 28 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि, वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल अभी बरामद नहीं हुई है।
विज्ञापन
इस मामले में पुलिस ने सूजन चौधरी निवासी दरकाटी और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हवाई फायरिंग के दौरान लोगों ने सूजन को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि उसके दोनों साथी भाग गए थे। पुलिस घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस और एक खाली खोल भी बरामद कर चुकी है।
विज्ञापन
घटना बुधवार रात की है, जिसमें बरात में आए युवकों पर हर्ष फायरिंग करने के आरोप लगे है। एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि पैलेस संचालक की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। मामले में इस्तेमाल पिस्तौल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।