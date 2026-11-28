विज्ञापन

परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सतीश कुमार निवासी राजपुर के रूप में हुई है।बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले एक टांग कटने के बाद से वह परेशान चल रहे थे। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।डीएसपी सुनील राणा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। संवाद