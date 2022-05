{"_id":"62830da8303007264b061404","slug":"gangster-naveen-bali-cousin-murdered-in-delhi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Murder In Delhi: गैंगस्टर नवीन बाली के चचेरे भाई को गोलियों से भून डाला, सीसीटीवी फुटेज में दिखे तीन किलर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 17 May 2022 09:01 AM IST