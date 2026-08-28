भाजपा हारे तो ई-20 पेट्रोल को वापस लेगी सरकार : केजरीवाल

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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर पूरे देश को ई-20 पेट्रोल से मुक्ति दिलाने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि यूपी और गोवा में हार के बाद भाजपा ई-20 पेट्रोल वापस ले लेगी। एक वीडियो जारी कर केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले एक दौरे पर ही लोगों ने कहा कि यदि इस चुनाव में भाजपा हार जाती है तो नतीजों के 5 दिन के अंदर सरकार को ई-20 पेट्रोल वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर अहंकार का आरोप लगाया कि उन्हें लगता है कि लोग तो उन्हें ही वोट देंगे और उनकी ही सरकार बनेगी। वीडियो में उन्होंने कहा कि लोग ई-20 से परेशान हैं, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही है। इस बार विधानसभा में हार के बाद भाजपा इस आदेश को वापस ले सकती है।

-वीडियो जारी कर कहा कि लोग ई-20 से परेशान हैं