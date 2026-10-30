फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Gang war plot foiled in NCR two alleged active gang members arrested

दिल्ली में गैंगवार की बड़ी साजिश टली: दो सक्रिय गैंग के सदस्य गिरफ्तार, एक पर नौ तो दूसरे पर दर्ज हैं 14 मामले

Fri, 30 Oct 2026 08:56 AM IST
Akash Dubey एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Fri, 30 Oct 2026 08:56 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैंगवार की बड़ी साजिश नाकाम की। रानी खेड़ा में प्रतिद्वंद्वी अमित मान पर हमला करने की योजना थी। राहुल शर्मा और गौतम नामक दो गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया।

विज्ञापन
Gang war plot foiled in NCR two alleged active gang members arrested
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गैंगवार की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने इस मामले में दो सक्रिय गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

विज्ञापन
Trending Videos

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल शर्मा (उर्फ 'पचपच') और गौतम (उर्फ 'बाउंसर') के रूप में हुई है। इन्हें रानी खेड़ा बस डिपो के पास से पकड़ा गया। ये रोहतक से दिल्ली आ रहे थे। इनका मकसद रानी खेड़ा इलाके में प्रतिद्वंद्वी गैंग सदस्य अमित मान और उसके साथियों पर हमला करना था। पुलिस ने एक काली कार को रोककर दोनों को पकड़ा। राहुल शर्मा को एक साल के लिए दिल्ली से बाहर किया गया था। आदेश के बावजूद वह शहर में मौजूद था। अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से एक संभावित हत्या टल गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड
दोनों आरोपी प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में 'बदमाश' के रूप में सूचीबद्ध हैं। राहुल शर्मा पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूट सहित नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौतम पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक कार और दो मोबाइल फोन जब्त किए।
 

विज्ञापन

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
इस बीच, मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक किशोर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने से इन्कार कर दिया। यह किशोर 2017 में रोहिणी कोर्ट के बाहर एक आरोपी की गोली मारकर हत्या करने का दोषी है। अपराध के समय अपीलकर्ता 17 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग था। उसे मौके से पकड़ा गया था और जनवरी 2026 में दोषी ठहराया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अपीलकर्ता नीरज बवाना गैंग से जुड़ा था और उसने राजेश दुरमुथ की हत्या की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed