दिल्ली में गैंगवार की बड़ी साजिश टली: दो सक्रिय गैंग के सदस्य गिरफ्तार, एक पर नौ तो दूसरे पर दर्ज हैं 14 मामले

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल शर्मा (उर्फ 'पचपच') और गौतम (उर्फ 'बाउंसर') के रूप में हुई है। इन्हें रानी खेड़ा बस डिपो के पास से पकड़ा गया। ये रोहतक से दिल्ली आ रहे थे। इनका मकसद रानी खेड़ा इलाके में प्रतिद्वंद्वी गैंग सदस्य अमित मान और उसके साथियों पर हमला करना था। पुलिस ने एक काली कार को रोककर दोनों को पकड़ा। राहुल शर्मा को एक साल के लिए दिल्ली से बाहर किया गया था। आदेश के बावजूद वह शहर में मौजूद था। अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से एक संभावित हत्या टल गई।