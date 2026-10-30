दिल्ली: रंगदारी न देने पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कारोबारी के घर पर करवाई थी फायरिंग, पुलिस जांच में खुलासा

इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में पड़ी दरार

खुफिया विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2024 में लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद गिरोह में मतभेद शुरू हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ पर अनमोल की कानूनी मदद नहीं करने और जमानत बॉन्ड दाखिल नहीं करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से अलग होने की घोषणा कर दी। अलग होने के बाद दोनों गुटों के बीच दुश्मनी बढ़ गई और गैंगवार की घटनाएं सामने आने लगीं। दोनों गुटों के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजी और धमकियों के अलावा भारत और विदेशों में गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई हैं।