पैरा-एथलीट मौत मामला: छह घंटे तक फोन-मैसेज, महिला मित्र से आखिरी मुलाकात के बाद क्या हुआ? नीरज केस में कई सवाल

पुलिस की टीम ने गुरुवार को पैरा-एथलीट खिलाड़ी की महिला मित्र को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, लेकिन तबीयत खराब होने की बात कहकर युवती ने शुक्रवार आने की बात की। वहीं फिलहाल नीरज के परिजनों के बयान भी अभी दर्ज नहीं हो सके हैं। हालांकि परिजनों ने नीरज की मौत के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है। मामले की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती ने दावा किया है कि नीरज यादव से मिलने के बाद उसे नहीं पता था कि वह पहले से शादीशुदा हैं और उनके यहां एक बेटी है। जैसे ही उसे इस बात का पता चला उसने नीरज यादव से दूरी बना ली।