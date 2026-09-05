Delhi NCR News: कराटे में चार खिलाड़ियों का नेशनल के लिए चयन

अविराज, अरब, विश्वजीत और पायस जय चमकेसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स कराटे चैंपियनशिप में दिल्ली के युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। प्रतियोगिता का आयोजन रोहिणी सेक्टर-6 स्थित सर्वोदय विद्यालय में हुआ।राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों में मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग के अविराज कुमार ठाकुर ने अंडर-17 बालक वर्ग में जगह बनाई। सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल, रोहिणी सेक्टर-14, प्रशांत विहार के अरब खंडूजा और एमएस मॉडल स्कूल, कराला के विश्वजीत का चयन अंडर-14 बालक वर्ग में हुआ। वहीं, जसपाल कौर पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग की छात्रा पायस जय ने अंडर-17 बालिका वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। खिलाड़ियों को कोच एस.के. असोलिया ने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया।