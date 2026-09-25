Delhi NCR News: महिला सुरक्षा के लिए 20 नई पीसीआर एमपीवी शामिल

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए महिला पीसीआर में 20 नई एमपीवी शामिल की हैं। इससे महिला पीसीआर एमपीवी की संख्या 35 हो गई है। प्रत्येक एमपीवी में दो महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।पुलिस के अनुसार, नई एमपीवी को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा, जहां महिलाओं और छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है। इनमें प्रमुख कॉलेज, स्कूल, बाजार और व्यस्त व्यावसायिक केंद्र शामिल हैं। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती से इन क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा मिलने के साथ किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।नई एमपीवी के शामिल होने से महिला सुरक्षा के लिए पुलिस की गश्त और निगरानी व्यवस्था का दायरा बढ़ेगा। कॉलेजों, स्कूलों और बाजारों के आसपास लगातार पुलिस मौजूदगी के जरिए महिलाओं से संबंधित घटनाओं की रोकथाम पर भी जोर दिया जाएगा।