सरकार के कामकाज को जन-जन तक पहुंचाएं : विनय सहस्त्रबुद्धे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 06:26 PM IST
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दिल्ली भाजपा के नए प्रभारी ने संभाला कार्यभार, पहली बैठक में बूथ स्तर पर जनसंपर्क मजबूत करने पर दिया जोर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने संगठन को केंद्र और दिल्ली सरकार के कामकाज, योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया।
प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी केवल पार्टी के कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने बूथ और मंडल स्तर पर जनसंपर्क मजबूत करने तथा स्थानीय लोगों से नियमित संवाद और फीडबैक लेने पर जोर दिया।
कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, संगठन महामंत्री पवन राणा और प्रदेश महामंत्रियों विष्णु मित्तल, योगिता सिंह व मोहनलाल गिहारा के साथ बैठक की। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों और जनता के बीच पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर चर्चा हुई। सहस्त्रबुद्धे ने लाभार्थियों से सीधा संपर्क कर उनकी समस्याएं जानने और सरकारी योजनाओं को सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से प्रचारित करने पर भी जोर दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने संगठन को केंद्र और दिल्ली सरकार के कामकाज, योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया।
प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी केवल पार्टी के कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने बूथ और मंडल स्तर पर जनसंपर्क मजबूत करने तथा स्थानीय लोगों से नियमित संवाद और फीडबैक लेने पर जोर दिया।
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कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, संगठन महामंत्री पवन राणा और प्रदेश महामंत्रियों विष्णु मित्तल, योगिता सिंह व मोहनलाल गिहारा के साथ बैठक की। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों और जनता के बीच पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर चर्चा हुई। सहस्त्रबुद्धे ने लाभार्थियों से सीधा संपर्क कर उनकी समस्याएं जानने और सरकारी योजनाओं को सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से प्रचारित करने पर भी जोर दिया।
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