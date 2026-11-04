फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Fire breaks out at a bag factory in Meer Vihar; brought under control in an hour and a half.

Delhi NCR News: मीर विहार की बैग फैक्टरी में लगी आग, डेढ़ घंटे में पाया काबू

Wed, 04 Nov 2026 07:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। उत्तर पश्चिम जिले के मुबारकपुर डबास के मीर विहार इलाके में बुधवार दोपहर बैग बनाने वाली फैक्टरी में आग लग गई। आग इमारत के भूतल और पहली मंजिल तक फैल गई। सूचना मिलने पर दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग के अनुसार, दोपहर 2:39 बजे जी-103, मीर विहार में शिव मंदिर के पास स्थित फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में तीन दमकल टैंकर, एक पानी का बड़ा टैंकर और एक छोटी दमकल टीम भेजी गई। आगे रास्ते में जाम के कारण दमकल की गाड़ियां फंस गईं। इसके बाद पीसीआर को सूचना दी गई और अतिरिक्त गाड़ियां रवाना की गईं। शाम 3:20 बजे तक कुल नौ दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए। शाम 4:05 बजे आग पर काबू पा लिया गया और 5:10 बजे दमकल विभाग ने कार्रवाई समाप्त कर दी। 65 वर्ग गज में बनी तीन मंजिला इमारत के भूतल और पहली मंजिल पर फैक्टरी चल रही थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें