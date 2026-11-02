Delhi NCR News: चार नवंबर से यमुना में फेरी की सवारी, पहली बार नदी पर्यटन की होगी शुरुआत

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ले जाएगी और वापस लाएगी फेरी, फूड पार्क, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन जोन और म्यूजिकल फाउंटेन की तैयारीअमर उजाला ब्यूरोदिल्ली में चार नवंबर से यमुना में आम लोग फेरी की सवारी कर सकेंगे। सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक करीब पांच से छह किलोमीटर के हिस्से में नमो यमुना रिवर सफारी शुरू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसका सॉफ्ट ट्रायल पूरा कर लिया है। बुधवार को दोपहर में इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।पूरी यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये किराया प्रस्तावित है। इसके अलावा परिसर में प्रवेश के लिए 50 रुपये देने होंगे। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। नेशनल वाटरवे-110 के तहत शुरू हो रही इस सेवा में एक तरफ की यात्रा में करीब 35 से 40 मिनट लगेंगे। इलेक्ट्रिक और सौर ऊर्जा से चलने वाली वातानुकूलित फेरी में एक बार में 30 से 40 यात्री सफर कर सकेंगे। सेवा सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक उपलब्ध रहेगी। प्रतिदिन कम से कम चार ट्रिप लगाने की योजना है।फिलहाल पूरी यात्रा का किराया 500 रुपये प्रस्तावित किया गया है। पर्यटन मंत्री के मुताबिक लोगों की प्रतिक्रिया और रुझान को देखते हुए किराये में बदलाव भी किया जा सकता है। यात्री दिल्ली पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। फेरी में हल्के-फुल्के स्नैक्स की व्यवस्था भी रहेगी।यात्रियों की सुरक्षा के लिए फेरी में लाइफ जैकेट और अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बायो टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है। सौर ऊर्जा और बिजली से चलने वाली यह फेरी पर्यावरण अनुकूल परिवहन के रूप में तैयार की गई है। सरकार की योजना इस जगह को पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित करने की है। आने वाले समय में यहां फूड पार्क, रेस्टोरेंट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और म्यूजिकल फाउंटेन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे यमुना किनारे लोगों को परिवार के साथ घूमने और समय बिताने का नया विकल्प मिलेगा।