फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Female students to take the lead during Navratri

Delhi NCR News: नवरात्रि में छात्राओं को मिलेगी नेतृत्व की कमान

Tue, 13 Oct 2026 08:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:57 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) ने नवरात्र के नौ दिनों में छात्राओं को नेतृत्व का अवसर देने की पहल शुरू की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेतृत्व में शक्ति वंदन 4.0 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रतिदिन तीन छात्राओं को अध्यक्ष, सचिव और सह-सचिव की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। एनसीसी, खेल और अकादमिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्राओं को पहचान दिलाना और अन्य को प्रेरित करना है। डूसू अध्यक्ष यश डबास ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि 'शक्ति वंदन 4.0' छात्राओं के सम्मान और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देगी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed