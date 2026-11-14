Delhi NCR News: वर्मीकम्पोस्ट की खरीद पर किसानों को मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी

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खंड कृषि अधिकारी प्रदीप मलिक ने बताया कि कृषि विभाग ने रबी सीजन के लिए योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक आवेदन कर वर्मीकम्पोस्ट की खरीद कर सकते हैं। खरीद के बाद बिल की हार्ड कॉपी खंड कृषि कार्यालय में जमा करवानी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। पोर्टल के माध्यम से फसल और कृषि भूमि का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। संवाद

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हथीन। रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने हरियाणा ऑर्गेनिक फार्मिंग योजना शुरू की है। योजना के तहत प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को पांच साल तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, वर्मीकम्पोस्ट की खरीद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है।