Faridabad News: जीशान ने चटकाए तीन विकेट

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फरीदाबाद। जेएक्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जेएक्यू स्पोर्ट्स अकादमी ने डीसी क्रिकेट जूनियर को 202 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जेएक्यू ने 40 ओवर में आठ विकेट पर 309 रन बनाए। विनय ने 59, अंश अत्रौलीया ने 52 और अनुराग रावत ने 47 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए डीसी क्रिकेट जूनियर की टीम 107 रन पर सिमट गई। जेएक्यू की ओर से तीन विकेट लेने वाले जीशान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद