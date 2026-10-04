Faridabad News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, ब्रेजा कार में मिला शव

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सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी के अंदर से शव को बाहर निकालकर जांच की। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। इसके बावजूद युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस की ओर से मृतक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों के पहुंचने और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही यह पता चल सकेगा कि युवक की मौत किस वजह से हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।