Faridabad News: घर के बाहर सफाई कर रहे युवक को मारी टक्कर

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फरीदाबाद। सेक्टर-9 में घर के बाहर सफाई कर रहे युवक को कार चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सेक्टर-8 स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आईसीयू में उपचाराधीन है। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से भाग गया। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-9 निवासी साहिल शर्मा ने बताया कि तीन सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे उनके पिता रामचंद्र घर के बाहर साफ-सफाई कर रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। संवाद