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Faridabad News: कूड़ा फेंकने के विवाद में युवक को पीटा

Wed, 04 Nov 2026 12:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:18 AM IST
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Youth beaten in dispute over trash disposal
बेहोश होने के बाद आरोपियों ने उसे घर के बाहर फेंक दिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी पार्ट-2 में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में युवक को दो भाइयों ने घर के अंदर ले जाकर पीटा। मारपीट में युवक बेहोश हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे घर के बाहर फेंक दिया।
घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने उसे बयान देने के लिए अनफिट बताया है। घटना एक नवंबर को राजीव कॉलोनी पार्ट-2 में हुई। राजीव कॉलोनी निवासी कौशल्या देवी ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले संजीव और राजीव के बीच कूड़ा फेंकने को लेकर झगड़ा हो रहा था। दोनों एक-दूसरे को गाली-गलौज कर रहे थे। इस दौरान राजीव ने गली में ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं। शोर सुनकर कौशल्या देवी के देवर संजय मौके पर पहुंचे। संजय ने दोनों भाइयों को ईंटें फेंकने से रोका। आरोप है कि इस पर संजीव और राजीव ने संजय के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। वे संजय को जबरन अपने घर के अंदर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया।
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कौशल्या देवी और पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने के लिए कई बार आवाज लगाई। हालांकि, दोनों भाइयों ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आरोपियों ने संजय को पीटकर बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक दिया। उन्होंने संजय को धमकी भी दी कि आज तो उसे छोड़ दिया है, अगली बार जान से मार देंगे। परिजन तुरंत घायल संजय को अस्पताल लेकर गए। संजय की मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर दो चोटें दर्ज की गई हैं। डॉक्टर ने उसे बयान देने के लिए अनफिट बताया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेक्टर-58 थाना ने कौशल्या की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। संजीव और राजीव के खिलाफ दो नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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