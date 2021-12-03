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Faridabad News: रुपयों के लेनदेन के विवाद में युवक पर फरसे और रॉड से हमला

Sat, 19 Sep 2026 12:33 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:33 AM IST
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Youth attacked with a battle-axe and a rod over a financial dispute.
फरीदाबाद। रुपयों के लेनदेन के विवाद में युवक पर फरसे, रॉड और डंडों से हमला कर दिया गया। पीड़ित युवक उधार दी गई रकम मांग रहा था, जिससे रंजिश रखते हुए आरोपी के भाई और उसके दोस्तों ने युवक को रास्ते में घेरकर पीटा।
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हमले में गंभीर रूप से घायल युवक के शरीर पर आठ चोटें आई हैं और फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। भूपानी थाना ने पीड़ित की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पांच नामजद आरोपियों और उनके अन्य साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रामगढ़ कॉलोनी निवासी फैजान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर को गली में उसकी नीरज नाम के युवक से रुपयों के लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई थी। जब वह रात करीब नौ बजे खाली ग्राउंड से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार शेखर, आदेश, विजय, सुमित, मानदेश और उनके 4-5 अन्य साथी आ गए। नीरज से पैसे मांगने पर रंजिश रखते हुए आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। शेखर ने फैजान के सिर पर रॉड मारी, विजय ने पैर पर फरसे से वार किया और आदेश, मनदेश व सुमित ने डंडों से हमला कर दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 14 सितंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज समरी और एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। पीड़ित ने 17 सितंबर को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। संवाद
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