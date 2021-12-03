फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Young woman alleges receiving obscene messages on WhatsApp.

Faridabad News: युवती ने व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजने का लगाया आरोप

Tue, 06 Oct 2026 12:40 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Young woman alleges receiving obscene messages on WhatsApp.
बायोडाटा भेजने के बाद अलग-अलग नंबरों से किया संपर्क
विज्ञापन

घर पहुंचकर परिवार को धमकाने का भी आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। इंस्टाग्राम पर नौकरी का विज्ञापन देखकर संपर्क करना बल्लभगढ़ निवासी युवती के लिए परेशानी का कारण बन गया। युवती ने आरोप लगाया कि नौकरी के लिए ऑनलाइन बायोडाटा भेजने के बाद एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर उसे आपत्तिजनक और अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए।
विरोध करने पर आरोपी ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क किया और पुलिस में शिकायत करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, युवती ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम के ‘फरीदाबाद इन’ पेज पर नौकरी का विज्ञापन देखा था। चार अक्तूबर की रात करीब 12 से एक बजे के बीच उसे व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर बाहर घूमने चलने के लिए कहा गया। युवती ने विरोध करते हुए नंबर ब्लॉक कर दिया। आरोप है कि इसके बाद दूसरे नंबरों से संदेश भेजे गए और अश्लील गालियां व धमकियां दी गईं।
विज्ञापन


युवती ने बताया कि उसने घटना अपने पिता को बताई। पिता द्वारा फोन पर समझाने के अगले दिन दो युवक उसके घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत करने पर परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने और परिवार के सदस्य को जान से मारने की धमकी दी। परिचित अधिवक्ता के पहुंचने के बाद दोनों युवक वहां से चले गए। शहर थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed