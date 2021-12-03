Faridabad News: युवक से 1.54 लाख रुपये की ठगी

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फरीदाबाद। क्रेडिट कार्ड के 10 हजार रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने गांव मछघर निवासी मुकुल यादव से 1,54,882 रुपये ठग लिए। 2 नवंबर को खुद को बैंककर्मी बताने वाले व्यक्ति ने उन्हें लिंक भेजकर कार्ड की जानकारी डालने को कहा था। इसके बाद कार्ड से 80 हजार और 74,882 रुपये के दो अनधिकृत लेनदेन हुए। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने 3 नवंबर को अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद