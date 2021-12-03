Faridabad News: राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत 30 सितंबर तक क्विज में ले सकते हैं हिस्सा

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। 30वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2027 के तहत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। युवा एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत ऑनलाइन क्विज से की गई है। इसमें जिले के 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा भाग ले सकते हैं।युवा माई भारत पोर्टल और माई जीओवी पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर तक ऑनलाइन क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विद्यालय मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्विज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतियोगिता की जानकारी देने के साथ उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण और क्विज में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के निर्माण से जुड़े विषयों पर विचार रखने और संवाद में भाग लेने का अवसर देना है। विभाग ने सभी संबंधित स्कूलों से तय समयसीमा के भीतर अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी कराने को कहा है।