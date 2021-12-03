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Faridabad News: डांडिया और गरबा के साथ महिलाएं करेंगी अग्रसेन शोभायात्रा की अगुवाई

Sat, 10 Oct 2026 01:28 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:28 AM IST
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Women will lead the Agrasen procession, accompanied by Dandiya and Garba.
11 अक्तूबर को निकलेगी शोभायात्रा, स्वागत के लिए बनेंगे 17 द्वार
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर 11 अक्तूबर को महाराजा अग्रसेन शोभायात्रा समिति की ओर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस बार महिलाएं डांडिया और गरबा नृत्य के साथ शोभायात्रा की अगुवाई करेंगी। आयोजन में नासिक बैंड, सफेद घोड़े और आकर्षक झांकियां भी शामिल होंगी।

शोभायात्रा की तैयारियों को लेकर यात्रा संयोजक दिनेश गोयल की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। समिति के प्रधान एडवोकेट दिनेश गोयल ने बताया कि शोभायात्रा के स्वागत के लिए शहर में 17 स्वागत द्वार बनाए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर लोग शोभायात्रा का स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि युवाओं को महाराजा अग्रसेन के विचारों और सामाजिक परंपराओं से जोड़ने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
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कार्यक्रम में पार्षद मुकेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समिति के अनुसार, महिलाओं ने डांडिया और गरबा की रिहर्सल भी शुरू कर दी है। महिलाओं की सांस्कृतिक प्रस्तुति इस बार शोभायात्रा का प्रमुख आकर्षण रहेगी।
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बैठक में श्री अग्रसेन समाज (पंजीकृत), फरीदाबाद के उपाध्यक्ष डॉ. संजय गर्ग सहित अधिवक्ता नरेश मित्तल, अशोक गर्ग, परमानंद गोयल, सरिता गोयल और समाज के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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