फंदे से लटका मिला महिला का शव: 10 साल पहले हुई थी शादी, मृतका का भाई बोला- जीजा नशे में करता था बर्बरता

अंजना के भाई कुलदीप ने आरोप लगाया कि उसका जीजा दिनेश शराब पीने का आदी है। नशे में वह परिवार के अन्य लोगों के कहने पर अंजना के साथ मारपीट करता था। परिजनों का यह भी कहना है कि अंजना का मोबाइल छीनकर रखा गया था। उन्होंने आशंका जताई कि अंजना की पहले हत्या की गई और फिर उसके शव को फंदे से लटका दिया गया। परिजनों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पहले ही बंद किए जाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।