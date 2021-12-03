Faridabad News: अदालत में महिला और उसके बेटे-दामाद से मारपीट, तीन वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी

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पीड़िता अनु ओहरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 28 सितंबर को बेटे यशविन ओहरी और दामाद रोहताश सैनी के साथ अदालत में मामले की सुनवाई के लिए गईं थीं। आरोप है कि जब वे अदालत कक्ष में प्रवेश कर रही थीं, तभी प्रमोद धनकड़, राहुल मलिक और विरेंद्र सिंह भाटी ने रास्ता रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। अनु ओहरी का आरोप है कि प्रमोद धनकड़ ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिराया, थप्पड़ मारे और उनके कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर उनके बेटे और दामाद के साथ भी मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पुलिस ने बीके अस्पताल में तीनों घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें उनके शरीर पर चोट और खरोंच के निशान पाए गए। पुलिस के अनुसार, तफ्तीश में छेड़छाड़ की पुष्टि तो नहीं हुई लेकिन रास्ता रोककर मारपीट करने और धमकी देने के आरोप सही पाए गए। संवाद

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फरीदाबाद। जिला अदालत परिसर में सुनवाई के दौरान महिला, उसके बेटे और दामाद के साथ मारपीट, रास्ता रोकने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सेंट्रल थाना पुलिस ने सेक्टर-15ए निवासी अनु ओहरी की शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच के बाद 16 अक्तूबर को तीन वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।