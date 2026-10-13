अंजना ने आत्महत्या की या हुई हत्या: साले ने जीजा पर लगाए गंभीर आरोप, वारदात से पहले बंद किए सीसीटीवी; छीना फोन
अंजना के भाई कुलदीप ने आरोप लगाया कि उसका जीजा दिनेश शराब पीने का आदी है। नशे में वह परिवार के अन्य लोगों के कहने पर अंजना के साथ मारपीट करता था। परिजनों का यह भी कहना है कि अंजना का मोबाइल फोन छीनकर रखा गया था। उन्होंने आशंका जताई कि अंजना की पहले हत्या की गई और फिर उसके शव को फंदे से लटका दिया गया।
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हरियाणा के फरीदाबाद स्थित आदर्श नगर में मंगलवार को 32 वर्षीय महिला का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अंजना के रूप में हुई है। मायके पक्ष ने उसके पति और ससुराल के अन्य लोगों पर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
10 साल हो चुके थे दोनों की शादी को
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी सतीश कुमार ने बताया कि वह काफी समय से बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी में रह रहे हैं। करीब 10 साल पहले उन्होंने अपनी भतीजी अंजना की शादी आदर्श कॉलोनी निवासी दिनेश (33) के साथ की थी। उनके अनुसार, शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में अंजना के साथ मारपीट होने लगी। मृतक का एक सात साल का बेटा है। वहीं उसके पति की दुकान है।
शराब पीकर मारपीट करने का आरोप
अंजना के भाई कुलदीप ने आरोप लगाया कि उसका जीजा दिनेश शराब पीने का आदी है। नशे में वह परिवार के अन्य लोगों के कहने पर अंजना के साथ मारपीट करता था। परिजनों का यह भी कहना है कि अंजना का मोबाइल फोन छीनकर रखा गया था। उन्होंने आशंका जताई कि अंजना की पहले हत्या की गई और फिर उसके शव को फंदे से लटका दिया गया। परिजनों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पहले ही बंद किए जाने का आरोप भी लगाया है। अंजना का सात साल का एक बेटा है।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमॉर्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।