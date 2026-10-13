अंजना ने आत्महत्या की या हुई हत्या: साले ने जीजा पर लगाए गंभीर आरोप, वारदात से पहले बंद किए सीसीटीवी; छीना फोन

शराब पीकर मारपीट करने का आरोप

अंजना के भाई कुलदीप ने आरोप लगाया कि उसका जीजा दिनेश शराब पीने का आदी है। नशे में वह परिवार के अन्य लोगों के कहने पर अंजना के साथ मारपीट करता था। परिजनों का यह भी कहना है कि अंजना का मोबाइल फोन छीनकर रखा गया था। उन्होंने आशंका जताई कि अंजना की पहले हत्या की गई और फिर उसके शव को फंदे से लटका दिया गया। परिजनों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पहले ही बंद किए जाने का आरोप भी लगाया है। अंजना का सात साल का एक बेटा है।