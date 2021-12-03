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Faridabad News: मकान मालिक को फंसाकर रुपये ऐंठने वाली महिला गिरफ्तार

Sat, 05 Sep 2026 12:39 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:39 AM IST
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Woman arrested for entrapping landlord and extorting money.
सेक्टर-28 स्थित रेस्त्रां में मकान मालिक से एक लाख रुपये लेने पहुंची थी आरोपी महिला
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मकान मालिक को हुस्न के जाल में फंसाकर उसकी फोटो-वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 24 लाख रुपये से अधिक ऐंठने वाली महिला किरायेदार को पुलिस ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला सेक्टर-28 स्थित रेस्त्रां में मकान मालिक से एक लाख रुपये लेने पहुंची थी, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
थाना ओल्ड फरीदाबाद में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने महिला को अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि ओल्ड फरीदाबाद की भूड़ कॉलोनी निवासी मंजू गोयल ने डीसीपी सेंट्रल को दी शिकायत में बताया कि न्यू बसेलवा कॉलोनी निवासी मीनू उनके मकान में किरायेदार थी। मंजू के पति मनीष गोयल किराया लेने जाते थे। इसी दौरान मीनू ने उन्हें हुस्न के जाल में फंसाकर कुछ तस्वीरें व वीडियो बना ली और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था।
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पीड़ित परिवार के अनुसार, सामाजिक बदनामी के डर से उन्होंने 17 जनवरी 2026 को लिखित समझौते के तहत मीनू को मकान खाली करने और फोटो-वीडियो डिलीट करने के एवज में 20 लाख रुपये दिए थे। इसके बावजूद आरोपी महिला गुंडों के साथ उनके घर और दुकान पर आकर मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकियां देती रही। बाद में डरकर पीड़ित परिवार ने उसे चार लाख रुपये और दिए। आरोप है कि 31 अगस्त को ओल्ड फरीदाबाद थाने के अंदर भी आरोपी महिला ने मनीष से दो लाख रुपये मांगे और मना करने पर मारपीट की थी। तीन सितंबर को पीड़ित मनीष गोयल ने पुलिस को बताया कि मीनू ने फोन कर दो लाख रुपये की और मांग की है और पैसे न देने पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की धमकी देकर सेक्टर-28 स्थित निजी रेस्त्रां में बुलाया है। इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाया। पीड़ित को हस्ताक्षरित एक लाख रुपये देकर रेस्त्रां भेजा गया। जैसे ही मीनू ने पीड़ित से एक लाख रुपये पकड़े, घात लगाकर खड़ी पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से हस्ताक्षरित नोट बरामद कर साक्ष्य के तौर पर सील कर दिए हैं।
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